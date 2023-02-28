Grande chasse aux oeufs Fort-Mahon-Plage

Grande chasse aux oeufs

575 rue du Général de Gaulle Fort-Mahon-Plage Somme

Tarif : 5 – 5 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 14:30:00

fin : 2026-04-06 16:30:00

Date(s) :

2026-04-06

A l’occasion du lundi de Pâques, pars à la chasse aux œufs dans les jardins de la maison de retraite de Fort-Mahon-Plage.

De 3 à 12ans, accompagné d’un adulte.

Inscription sur place jusqu’à 16h (à partir de 14h30).

575 rue du Général de Gaulle Fort-Mahon-Plage 80120 Somme Hauts-de-France +33 3 22 23 36 00 contact@fortmahon-tourisme.com

English :

On Easter Monday, go on an egg hunt in the gardens of the Fort-Mahon-Plage retirement home.

Children aged 3 to 12, accompanied by an adult.

Registration on site until 4pm (from 2.30pm).

