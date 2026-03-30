Grande chasse aux oeufs Hontanx
Grande chasse aux oeufs Hontanx lundi 6 avril 2026.
Grande chasse aux oeufs
École Hontanx Landes
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
Après un petit séjour à Hontanx, les cloches de Pâques ont laissé quelques délices chocolatés. Mais malicieuses, ces oeufs sont cachés ! Petits hontanois, muni de ton panier, pars à leur recherches !
Animation avec inscription obligatoire (avant le 3 Avril) pour les enfants jusqu’à 12 ans.
Après un petit séjour à Hontanx, les cloches de Pâques ont laissé quelques délices chocolatés. Mais malicieuses, ces oeufs sont cachés ! Petits hontanois, muni de ton panier, pars à leur recherches !
Animation avec inscription obligatoire (avant le 3 Avril) pour les enfants jusqu’à 12 ans. .
École Hontanx 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 11 69 24
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English : Grande chasse aux oeufs
After a short stay in Hontanx, the Easter bells have left a few chocolate treats. But, mischievously, these eggs are hidden! Bring your basket and go in search of them!
Registration required (before April 3) for children up to 12 years.
L’événement Grande chasse aux oeufs Hontanx a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Landes d’Armagnac
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