Grande chasse aux oeufs

École Hontanx Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Après un petit séjour à Hontanx, les cloches de Pâques ont laissé quelques délices chocolatés. Mais malicieuses, ces oeufs sont cachés ! Petits hontanois, muni de ton panier, pars à leur recherches !

Animation avec inscription obligatoire (avant le 3 Avril) pour les enfants jusqu’à 12 ans.

Après un petit séjour à Hontanx, les cloches de Pâques ont laissé quelques délices chocolatés. Mais malicieuses, ces oeufs sont cachés ! Petits hontanois, muni de ton panier, pars à leur recherches !

Animation avec inscription obligatoire (avant le 3 Avril) pour les enfants jusqu’à 12 ans. .

École Hontanx 40190 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 76 11 69 24

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English : Grande chasse aux oeufs

After a short stay in Hontanx, the Easter bells have left a few chocolate treats. But, mischievously, these eggs are hidden! Bring your basket and go in search of them!

Registration required (before April 3) for children up to 12 years.

L’événement Grande chasse aux oeufs Hontanx a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Landes d’Armagnac