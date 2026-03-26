Grande chasse aux œufs Abbaye Notre Dame des Anges Landéda

Grande chasse aux œufs Abbaye Notre Dame des Anges Landéda lundi 6 avril 2026.

Grande chasse aux œufs

Abbaye Notre Dame des Anges 470 Route des Anges Landéda Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 15:00:00
fin : 2026-04-06

Date(s) :
2026-04-06

GRANDE CHASSE AUX ŒUFS À LANDÉDA !
Le Club Animation Landéda Aber Wrac’h vous invite à une chasse aux œufs géante pour célébrer Pâques !

️ Événement ouvert à tous !
Venez passer un après-midi magique en famille dans un cadre exceptionnel ! ✨ Petits et grands pourront partir à la recherche des œufs cachés et tenter de remporter de belles surprises !
Au programme
✔️ Une grande chasse aux œufs pour les enfants ‍♂️
✔️ Un moment convivial à partager en famille ‍ ‍ ‍
✔️ Et bien sûr… des chocolats pour récompenser les petits chasseurs gourmands !   .

Abbaye Notre Dame des Anges 470 Route des Anges Landéda 29870 Finistère Bretagne +33 6 61 84 45 91 

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English :

L’événement Grande chasse aux œufs Landéda a été mis à jour le 2026-03-26 par OT PAYS DES ABERS

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