Grande Chasse aux Œufs Parc du Moulin du Préblin Laroche-Saint-Cydroine

Grande Chasse aux Œufs

Parc du Moulin du Préblin 60, avenue Édouard Branly Laroche-Saint-Cydroine Yonne

Début : 2026-04-08 14:30:00

fin : 2026-04-08 17:00:00

2026-04-08

Rejoignez la traditionnelle Grande Chasse aux œufs du Migennois et découvrez sur nos réseaux les origines de cette fête printanière.

Au cœur du Parc de Préblin, les lapins des bois ont besoin des enfants pour retrouver les bulles magiques qui se sont échappées des œufs enchantés.

À chaque œuf retrouvé, une bulle fait pétiller le parc…

Petits explorateurs, ouvrez l’œil…

Parents, préparez les paniers !

La magie du printemps n’attend plus que vous !

Animation en continu, organisée par La Maison de la Nature peinture au pochoir d’insectes de la prairie au moyen d’une éponge.

Des chocolats offerts à chaque enfant et 2 lots surprise à gagner !

Pour les enfants jusqu’à 10 ans

– Jusqu’à 5 ans, trouver 3 œufs en plastique de couleur différente

– De 6 à 10 ans, trouver 4 œufs en plastique de couleur différente

Une fois le challenge réussi, ils doivent les rapporter à la Maison de Bois pour récupérer leurs chocolats. Goûter en attendant le tirage au sort.

1 € par enfant (accompagné d’un adulte) Nombre de place limité ! L’inscription est obligatoire avant le 01 avril 2026 et se fait exclusivement à l’accueil de l’Office de Tourisme du Migennois 1, Place François Mitterrand 89400 Migennes

En cas d’intempéries, seules la distribution des chocolats et la tombola auront lieu dans l’Office de Tourisme .

Parc du Moulin du Préblin 60, avenue Édouard Branly Laroche-Saint-Cydroine 89400 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 80 03 70 ot.migennes@wanadoo.fr

