Grande Chasse aux œufs Le Pouliguen
Grande Chasse aux œufs Le Pouliguen lundi 6 avril 2026.
Grande Chasse aux œufs
Bois du Pouliguen Le Pouliguen Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 10:00:00
fin : 2026-04-06 12:00:00
Date(s) :
2026-04-06
1,2,3… Chassez !
Pour annoncer le printemps, Pâques arrive pour le bonheur des petits et grands.
Ne manquez-pas la traditionnelle chasse aux oeufs du Pouliguen pour les enfants de 2 à 10 ans.
Au programme mascottes, structures gonflables et distribution de chocolats.
Inscription sur place.
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Bois du Pouliguen Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 85 99 46 27 cmdflepouliguen@gmail.com
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English :
L’événement Grande Chasse aux œufs Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-03-12 par ADT44