Grande Chasse aux œufs

Bois du Pouliguen Le Pouliguen Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06 10:00:00

fin : 2026-04-06 12:00:00

Date(s) :

2026-04-06

1,2,3… Chassez !

Pour annoncer le printemps, Pâques arrive pour le bonheur des petits et grands.

Ne manquez-pas la traditionnelle chasse aux oeufs du Pouliguen pour les enfants de 2 à 10 ans.

Au programme mascottes, structures gonflables et distribution de chocolats.

Inscription sur place.

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Bois du Pouliguen Le Pouliguen 44510 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 85 99 46 27 cmdflepouliguen@gmail.com

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English :

L’événement Grande Chasse aux œufs Le Pouliguen a été mis à jour le 2026-03-12 par ADT44