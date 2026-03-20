Grande chasse aux oeufs Parc Zoo du Reynou Le Vigen

Grande chasse aux oeufs

Parc Zoo du Reynou 1 Domaine du Reynou Le Vigen Haute-Vienne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-05

Le Parc Zoo du Reynou organise la 17ème grande chasse aux œufs durant les festivités pascales.

Cette édition est réservée aux enfants de 3 à 12 ans.Un lot est offert à chaque enfant qui trouve 5 œufs cachés dans le zoo. Si un enfant trouve un œuf rouge, il gagne un gros cadeau !

De nombreux lots seront à gagner dont des abonnements au parc et les gros lots seront cette année encore 3 nuits dans nos lodges pour 4 sur chacune des journées.

Informations complémentaires auprès des organisateurs. .

Parc Zoo du Reynou 1 Domaine du Reynou Le Vigen 87110 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 40 00 contact@parczooreynou.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Grande chasse aux oeufs

L’événement Grande chasse aux oeufs Le Vigen a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Limoges Métropole