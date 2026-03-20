Grande chasse aux oeufs Parc Zoo du Reynou Le Vigen
Grande chasse aux oeufs Parc Zoo du Reynou Le Vigen dimanche 5 avril 2026.
Grande chasse aux oeufs
Parc Zoo du Reynou 1 Domaine du Reynou Le Vigen Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-05
Le Parc Zoo du Reynou organise la 17ème grande chasse aux œufs durant les festivités pascales.
Cette édition est réservée aux enfants de 3 à 12 ans.Un lot est offert à chaque enfant qui trouve 5 œufs cachés dans le zoo. Si un enfant trouve un œuf rouge, il gagne un gros cadeau !
De nombreux lots seront à gagner dont des abonnements au parc et les gros lots seront cette année encore 3 nuits dans nos lodges pour 4 sur chacune des journées.
Informations complémentaires auprès des organisateurs. .
Parc Zoo du Reynou 1 Domaine du Reynou Le Vigen 87110 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 40 00 contact@parczooreynou.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Grande chasse aux oeufs
L’événement Grande chasse aux oeufs Le Vigen a été mis à jour le 2026-03-16 par OT Limoges Métropole