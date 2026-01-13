Grande chasse aux œufs

3 chemin du Frarupt Lièpvre Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2026-04-03 10:00:00

fin : 2026-04-06 18:00:00

Date(s) :

2026-04-03

Chasse aux œufs en famille à la Ferme d’Argentin un parcours ludique et paisible à travers les périodes historiques, avec rencontre des animaux et récompense chocolatée. Ouvert tout le week-end de Pâques, de 10h à 18h, sans réservation.

En famille, partez à la chasse aux œufs, à votre rythme, sans bousculades, sans faire la course. Trouvez 7 œufs de couleur différente répartis sur le parcours historique.

Cherchez un œuf rose dans les herbes hautes du Paléolithique, puis un œuf jaune près des céréales du Néolithique et ainsi de suite, jusqu’à obtenir vos 7 œufs que vous échangerez contre un chocolat.

Tout au long du parcours, vous passerez près des enclos des animaux ou bien à la mini-ferme pour faire un câlin aux chèvres naines.

Durant le week-end de Pâques, la Ferme sera ouverte de 10h à 18h.

Sans réservation. .

3 chemin du Frarupt Lièpvre 68660 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 22 19 19 info@ferme-argentin.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Family egg hunt at the Ferme d?Argentin: a fun and peaceful journey through historical periods, with animal encounters and chocolate rewards. Open all Easter weekend, 10 a.m. to 6 p.m., no reservation required.

L’événement Grande chasse aux œufs Lièpvre a été mis à jour le 2026-01-13 par Office de tourisme du Val d’Argent