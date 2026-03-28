Grande chasse aux oeufs

Lupsault Charente

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 14:00:00

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

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Lupsault 16140 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 6 36 52 85 14

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English :

L’événement Grande chasse aux oeufs Lupsault a été mis à jour le 2026-03-28 par Office de tourisme Destination Nord Charente