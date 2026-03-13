GRANDE CHASSE AUX OEUFS

Jardin public de la médiathèque Marvejols Lozère

Tarif : 3 – 3 – EUR

Enfant

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04 17:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Moment convivial pour petits et grands, grande chasse aux oeufs

Moment convivial pour petits et grands, grande chasse aux oeufs .

Jardin public de la médiathèque Marvejols 48100 Lozère Occitanie +33 4 66 32 25 24 contact@spf48.org

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English :

A convivial event for young and old, with a big egg hunt

L’événement GRANDE CHASSE AUX OEUFS Marvejols a été mis à jour le 2026-03-13 par 48-OT Gévaudan Destination