Grande chasse aux oeufs

27-29 rue de la Sinne Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-04-04 10:00:00

fin : 2026-04-04 18:00:00

Date(s) :

2026-04-04

Et si vous partiez à l’aventure en plein cœur de Mulhouse, à la recherche d’œufs pas comme les autres ? À l’occasion de cette chasse aux œufs revisitée, l’entreprise Pomelo vous entraîne dans une expérience immersive, ludique et pleine de poésie.

De commerce en commerce, laissez-vous guider à travers un parcours scénarisé où chaque étape réserve son lot de défis inspirés de la nature. Ici, pas de simple collecte chaque mission vous invite à observer, réfléchir, jouer… et surtout à partager un moment complice en famille.

Selon la légende imaginée pour l’événement, certains commerces abritent depuis longtemps de mystérieux œufs de Printemps. Ils ne renferment pas de chocolat, mais une promesse de vie, prête à éclore. Pour permettre cette grande éclosion, les enfants devront accomplir les gestes du printemps et relever les défis proposés tout au long du parcours.

Cette aventure originale, pensée de manière éco-responsable, transforme le centre-ville en terrain de jeu grandeur nature. Une belle occasion de (re)découvrir Mulhouse autrement, au fil d’une quête joyeuse et pleine de sens, où chaque pas célèbre le renouveau de la saison. .

27-29 rue de la Sinne Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 038935484 info@attractive-mulhouse.com

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English :

L’événement Grande chasse aux oeufs Mulhouse a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace