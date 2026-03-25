Grande chasse aux oeufs place de Dornhan Pont-de-Vaux
Grande chasse aux oeufs place de Dornhan Pont-de-Vaux samedi 4 avril 2026.
Grande chasse aux oeufs
place de Dornhan Maison de l’eau et de la nature Pont-de-Vaux Ain
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 14:00:00
fin : 2026-04-04 18:00:00
Date(s) :
2026-04-04
À l’occasion de Pâques, participez au jeu de piste, un événement festif et familial à ne pas manquer. Organisée en partenariat avec Kidiklik.
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place de Dornhan Maison de l’eau et de la nature Pont-de-Vaux 01190 Ain Auvergne-Rhône-Alpes +33 3 85 33 03 34 maison.eau.nature@ccbresseetsaone.fr
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English : Big egg hunt
Join in the Easter treasure hunt, a festive family event not to be missed. Organized in partnership with Kidiklik.
L’événement Grande chasse aux oeufs Pont-de-Vaux a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme du Pays de Bâgé et de Pont-de-Vaux
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