GRANDE CHASSE AUX ŒUFS Saint-Mars-du-Désert
GRANDE CHASSE AUX ŒUFS Saint-Mars-du-Désert samedi 4 avril 2026.
GRANDE CHASSE AUX ŒUFS
Les Places Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique
Tarif : 2 – 2 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 09:00:00
fin : 2026-04-04 18:00:00
Date(s) :
2026-04-04
Venez participer à la chasse aux oeufs avec vos enfants
Les Pépinières du Val d’Erdre vous donnent rendez-vous pour une journée spéciale printemps et Pâques
Au programme
Chasse aux œufs
Balade à poney
Food truck restauration
Buvette
Animations & parcours pour toute la famille
Sur inscription 2 euros par enfant .
Les Places Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 88 41 89 72 tierslieumartien@gmail.com
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English :
Come and join the egg hunt with your children
L’événement GRANDE CHASSE AUX ŒUFS Saint-Mars-du-Désert a été mis à jour le 2026-03-18 par Point d’accueil Sucé sur Erdre