GRANDE CHASSE AUX ŒUFS Saint-Mars-du-Désert

GRANDE CHASSE AUX ŒUFS Saint-Mars-du-Désert samedi 4 avril 2026.

GRANDE CHASSE AUX ŒUFS

Les Places Saint-Mars-du-Désert Loire-Atlantique

Tarif : 2 – 2 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04 09:00:00
fin : 2026-04-04 18:00:00

Date(s) :
2026-04-04

Venez participer à la chasse aux oeufs avec vos enfants
Les Pépinières du Val d’Erdre vous donnent rendez-vous pour une journée spéciale printemps et Pâques
Au programme
Chasse aux œufs
Balade à poney
Food truck restauration
Buvette
Animations & parcours pour toute la famille

Sur inscription 2 euros par enfant   .

Les Places Saint-Mars-du-Désert 44850 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 88 41 89 72  tierslieumartien@gmail.com

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English :

Come and join the egg hunt with your children

L’événement GRANDE CHASSE AUX ŒUFS Saint-Mars-du-Désert a été mis à jour le 2026-03-18 par Point d’accueil Sucé sur Erdre

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