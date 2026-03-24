Grande Chasse aux Œufs Parc du Château de Maubourg Saint-Maurice-de-Lignon

Grande Chasse aux Œufs

Parc du Château de Maubourg Maubourg Saint-Maurice-de-Lignon Haute-Loire

Tarif : 4 – 4 – 4 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-11 17:30:00

Date(s) :

2026-04-11

Amène ton panier et viens passer un bon moment au parc de Maubourg ! Buvette et crêpes sur place. Droit de chasse 4€ Sans réservation.

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Parc du Château de Maubourg Maubourg Saint-Maurice-de-Lignon 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes sousaintmauricedelignon@gmail.com

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English :

Bring your basket and have a great time at Maubourg Park! Refreshment bar and crêpes on site. Hunting fee: 4? No reservation required.

L’événement Grande Chasse aux Œufs Saint-Maurice-de-Lignon a été mis à jour le 2026-03-24 par Office du Tourisme des Sucs aux bords de Loire