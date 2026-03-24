Grande chasse aux oeufs SALECHAN Saléchan
Grande chasse aux oeufs SALECHAN Saléchan dimanche 5 avril 2026.
Grande chasse aux oeufs
SALECHAN Parc Nature et Faune Les jours Heureux Saléchan Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 14:00:00
fin : 2026-04-05 16:00:00
Date(s) :
2026-04-05
Rendez-vous au parc à 14h pour une grande chasse aux œufs !
Sur réservation au 06 83 85 68 85
Tarif 11 € personne entrée du parc incluse
Animation à faire en famille )
Nous vous accueillons en visite libre, tous les jours de 10h à 18h.
Une aire de pique-nique est à votre disposition.
Vous pourrez également profiter de votre visite pour faire un petit baptême à poney. Ouvert aux enfants de 2 à 10 ans (réservation conseillée).
Découvrez la délicieuse boutique de producteurs locaux. .
SALECHAN Parc Nature et Faune Les jours Heureux Saléchan 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 83 85 68 85
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Meet us in the park at 2pm for an egg hunt!
Book in advance on 06 83 85 68 85
Price 11 ? person park entrance included
Activities for the whole family )
L’événement Grande chasse aux oeufs Saléchan a été mis à jour le 2026-03-24 par OT de Neste-Barousse|CDT65
À voir aussi à Saléchan (Hautes-Pyrénées)
- Grande chasse aux oeufs SALECHAN Saléchan 6 avril 2026
- Atelier Poney découverte SALECHAN Saléchan 9 avril 2026
- Atelier Poney découverte SALECHAN Saléchan 9 avril 2026
- Atelier Poney découverte SALECHAN Saléchan 16 avril 2026
- Visite guidée et nourrissage SALECHAN Saléchan 17 avril 2026