Grande chasse aux oeufs SALECHAN Saléchan

Grande chasse aux oeufs

SALECHAN Parc Nature et Faune Les jours Heureux Saléchan Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-05 14:00:00

fin : 2026-04-05 16:00:00

Date(s) :

2026-04-05

Rendez-vous au parc à 14h pour une grande chasse aux œufs !

Sur réservation au 06 83 85 68 85

Tarif 11 € personne entrée du parc incluse

Animation à faire en famille )

Nous vous accueillons en visite libre, tous les jours de 10h à 18h.

Une aire de pique-nique est à votre disposition.

Vous pourrez également profiter de votre visite pour faire un petit baptême à poney. Ouvert aux enfants de 2 à 10 ans (réservation conseillée).

Découvrez la délicieuse boutique de producteurs locaux. .

SALECHAN Parc Nature et Faune Les jours Heureux Saléchan 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 83 85 68 85

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Meet us in the park at 2pm for an egg hunt!

Book in advance on 06 83 85 68 85

Price 11 ? person park entrance included

Activities for the whole family )

L’événement Grande chasse aux oeufs Saléchan a été mis à jour le 2026-03-24 par OT de Neste-Barousse|CDT65