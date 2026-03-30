Grande chasse aux oeufs Salies-de-Béarn
Grande chasse aux oeufs Salies-de-Béarn samedi 4 avril 2026.
Grande chasse aux oeufs
Dans les rues Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Grande chasse aux œufs dans les rues de Salies-de-Béarn ! Le principe est simple les enfants partent à l’aventure pour trouver des œufs colorés (en plastique) cachés chez nos commerçants adhérents. Dès qu’ils en collectent 3 de couleurs différentes, ils les échangent contre une poche de chocolats au stand de l’ ACAS (café des thermes) !
Une activité gratuite, ludique et gourmande pour célébrer le printemps en famille. .
Dans les rues Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 48 21 69
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Grande chasse aux oeufs
L’événement Grande chasse aux oeufs Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Béarn des Gaves
À voir aussi à Salies-de-Béarn (Pyrénées-Atlantiques)
- Soirée vers et verres Assemblage Salies-de-Béarn 31 mars 2026
- Les Rendez-Vous du Ludotruck Espace de Mosquéros Salies-de-Béarn 1 avril 2026
- Art en Vrac à la découverte des artistes Salies-de-Béarn 4 avril 2026
- Concert au Chalet avec Sunflower Place du Jardin Public Salies-de-Béarn 4 avril 2026
- Le Z’off du Vrac Philagus artculpteur Salies-de-Béarn 4 avril 2026