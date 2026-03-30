Grande chasse aux oeufs

Dans les rues Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-04

Date(s) :

2026-04-04

Grande chasse aux œufs dans les rues de Salies-de-Béarn ! Le principe est simple les enfants partent à l’aventure pour trouver des œufs colorés (en plastique) cachés chez nos commerçants adhérents. Dès qu’ils en collectent 3 de couleurs différentes, ils les échangent contre une poche de chocolats au stand de l’ ACAS (café des thermes) !

Une activité gratuite, ludique et gourmande pour célébrer le printemps en famille. .

Dans les rues Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 48 21 69

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English : Grande chasse aux oeufs

L’événement Grande chasse aux oeufs Salies-de-Béarn a été mis à jour le 2026-03-27 par OT Béarn des Gaves