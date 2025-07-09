Grande chasse aux œufs Schirmeck
Grande chasse aux œufs Schirmeck samedi 4 avril 2026.
Grande chasse aux œufs
53-55 rue des Écoles Schirmeck Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-04-04 13:00:00
fin : 2026-04-04 17:00:00
Date(s) :
2026-04-04
La CJM Bruche organise une grande chasse aux œufs pour Pâques à la salle des fêtes de Schirmeck ! Venez découvrir les stands et gagner des chocolats ! Vente de crêpes à 1€ et eau/sirop offert. .
53-55 rue des Écoles Schirmeck 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 49 63 80
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English :
L’événement Grande chasse aux œufs Schirmeck a été mis à jour le 2026-03-10 par Office de tourisme de la vallée de la Bruche