Grande chasse aux oeufs suivi du film Walter Lapin Cinéma Lux Cadillac-sur-Garonne

Grande chasse aux oeufs suivi du film Walter Lapin

Cinéma Lux 6 Place de la Libération Cadillac-sur-Garonne Gironde

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-06

fin : 2026-04-06

Date(s) :

2026-04-06

Participez à une joyeuse chasse aux œufs avant la séance de cinéma, spécialement pour les enfants dès 4/5 ans !

À 15h00, découvrez WALTER LAPIN, un film tendre et plein d’aventures pour toute la famille. .

Cinéma Lux 6 Place de la Libération Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 13 13 lecinelux@wanadoo.fr

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English : Grande chasse aux oeufs

L’événement Grande chasse aux oeufs suivi du film Walter Lapin Cadillac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-03-25 par La Gironde du Sud