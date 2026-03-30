Grande chasse aux oeufs suivi du film Walter Lapin Cinéma Lux Cadillac-sur-Garonne
Grande chasse aux oeufs suivi du film Walter Lapin Cinéma Lux Cadillac-sur-Garonne lundi 6 avril 2026.
Grande chasse aux oeufs suivi du film Walter Lapin
Cinéma Lux 6 Place de la Libération Cadillac-sur-Garonne Gironde
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06
fin : 2026-04-06
Date(s) :
2026-04-06
Participez à une joyeuse chasse aux œufs avant la séance de cinéma, spécialement pour les enfants dès 4/5 ans !
À 15h00, découvrez WALTER LAPIN, un film tendre et plein d’aventures pour toute la famille. .
Cinéma Lux 6 Place de la Libération Cadillac-sur-Garonne 33410 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 62 13 13 lecinelux@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Grande chasse aux oeufs
L’événement Grande chasse aux oeufs suivi du film Walter Lapin Cadillac-sur-Garonne a été mis à jour le 2026-03-25 par La Gironde du Sud
À voir aussi à Cadillac-sur-Garonne (Gironde)
- Film Planètes + Atelier DANS LA PEAU D’UNE GRAINE Cinéma Lux de Cadillac Cadillac-sur-Garonne 7 avril 2026
- Visit’atelier Puzzle de Lumière Cadillac-sur-Garonne 10 avril 2026
- Film L’odyssée de Céleste suivi d’un Atelier de découverte astronomique Petits pas sur la Lune Cinéma Lux Cadillac-sur-Garonne 10 avril 2026
- Balade en bastide de Cadillac Cadillac-sur-Garonne Gironde 1 mai 2026
- Sur les Pistes de Robin Cadillac, un jeu dans la ville (8-12 ans) Cadillac-sur-Garonne Gironde 1 mai 2026