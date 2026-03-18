Grande chasse aux oeufs La Ferme de Léo Villefranche-du-Périgord

Grande chasse aux oeufs

La Ferme de Léo 3491 Saint Etienne des Landes Villefranche-du-Périgord Dordogne

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-04

fin : 2026-04-05

Date(s) :

2026-04-04

Grande chasse aux oeufs à la Ferme de Léo le samedi 4 avril & le dimanche 5 avril de 11h à 17h. De 4 à 12 ans 5euros par enfant. Maquillage gratuit de 15h30 à 16h30.

Restauration sur place et air de pique-nique. Renseignements 06 62 03 41 92 contactlafermedeleo@gmail.com

Grande chasse aux oeufs à la Ferme de Léo le samedi 4 avril & le dimanche 5 avril de 11h à 17h. Les cloches ont caché des oeufs de couleurs dans toute la ferme… Pour les retrouver, vous devrait suivre les indices laissés par les animaux. Trouverez-vous l’Oeuf d’or de la ferme ? Une surprise attend le gagnant. Maquillage gratuit de 15h30 à 16h30.

De 4 à 12 ans 5euros par enfant.

Restauration sur place et air de pique-nique. Renseignements 06 62 03 41 92 contactlafermedeleo@gmail.com .

La Ferme de Léo 3491 Saint Etienne des Landes Villefranche-du-Périgord 24550 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 03 41 92 contactlafermedeleo@gmail.com

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English : Grande chasse aux oeufs

Big egg hunt at La Ferme de Léo on Saturday April 4 & Sunday April 5 from 11am to 5pm. Ages 4 to 12 5euros per child. Free face painting from 3:30 to 4:30 pm.

On-site catering and picnic area. Information: 06 62 03 41 92 contactlafermedeleo@gmail.com

L’événement Grande chasse aux oeufs Villefranche-du-Périgord a été mis à jour le 2026-03-13 par Périgord Noir Vallée Dordogne