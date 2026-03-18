Grande chasse aux oeufs La Ferme de Léo Villefranche-du-Périgord
Grande chasse aux oeufs La Ferme de Léo Villefranche-du-Périgord samedi 4 avril 2026.
Grande chasse aux oeufs
La Ferme de Léo 3491 Saint Etienne des Landes Villefranche-du-Périgord Dordogne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-04
Grande chasse aux oeufs à la Ferme de Léo le samedi 4 avril & le dimanche 5 avril de 11h à 17h. De 4 à 12 ans 5euros par enfant. Maquillage gratuit de 15h30 à 16h30.
Restauration sur place et air de pique-nique. Renseignements 06 62 03 41 92 contactlafermedeleo@gmail.com
Grande chasse aux oeufs à la Ferme de Léo le samedi 4 avril & le dimanche 5 avril de 11h à 17h. Les cloches ont caché des oeufs de couleurs dans toute la ferme… Pour les retrouver, vous devrait suivre les indices laissés par les animaux. Trouverez-vous l’Oeuf d’or de la ferme ? Une surprise attend le gagnant. Maquillage gratuit de 15h30 à 16h30.
De 4 à 12 ans 5euros par enfant.
Restauration sur place et air de pique-nique. Renseignements 06 62 03 41 92 contactlafermedeleo@gmail.com .
La Ferme de Léo 3491 Saint Etienne des Landes Villefranche-du-Périgord 24550 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 62 03 41 92 contactlafermedeleo@gmail.com
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English : Grande chasse aux oeufs
Big egg hunt at La Ferme de Léo on Saturday April 4 & Sunday April 5 from 11am to 5pm. Ages 4 to 12 5euros per child. Free face painting from 3:30 to 4:30 pm.
On-site catering and picnic area. Information: 06 62 03 41 92 contactlafermedeleo@gmail.com
L’événement Grande chasse aux oeufs Villefranche-du-Périgord a été mis à jour le 2026-03-13 par Périgord Noir Vallée Dordogne