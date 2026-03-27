Grande chasse aux œufs Villerville
Grande chasse aux œufs Villerville dimanche 5 avril 2026.
Grande chasse aux œufs
Parc communal Villerville Calvados
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-05 15:00:00
fin : 2026-04-05
Date(s) :
2026-04-05
La commune de Vauville invite tous les enfants à une grande chasse aux œufs de Pâques au cœur du parc communal. Au programme chasse aux œufs, œuf d’or à trouver et goûter offert !
La commune de Vauville invite tous les enfants à une grande chasse aux œufs de Pâques au cœur du parc communal. Au programme chasse aux œufs, œuf d’or à trouver et goûter offert !
Les enfants peuvent venir avec leur panier. Prévoir des bottes. .
Parc communal Villerville 14800 Calvados Normandie +33 2 31 87 96 77
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English : Grande chasse aux œufs
The commune of Vauville is inviting all children to a big Easter egg hunt in the heart of the communal park. On the programme: an egg hunt, a golden egg to find and a free snack!
L’événement Grande chasse aux œufs Villerville a été mis à jour le 2026-03-27 par OT SPL Deauville
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