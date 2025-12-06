Grande chasse aux Tickets d’Or de Noël ! Caen

Grande chasse aux Tickets d’Or de Noël !

Centre-ville de Caen Caen Calvados

Les fêtes approchent… et une grande animation arrive en centre-ville ! Les Vitrines de Caen lancent la grande Chasse aux Tickets d’Or de Noël !

Du 6 au 17 décembre, 2 000 tickets seront cachés chez les commerçants adhérents de l’associations et seront offerts aux clients pour tout achat à partir de 50 €.

Ces tickets permettront de gagner plus de 6 000 € de lots et bons d’achat, dont 1 000 € offerts par Les Vitrines de Caen !

De nombreux lots à gagner

Les lots mis en jeu sont offerts par les commerçants de la ville de Caen

Produits,

Cartes cadeaux,

Bons d’achat,

Services bien-être,

Et bien d’autres surprises !

Tous les lots seront présentés prochainement sur les réseaux officiels des Vitrines de Caen. .

English : Grande chasse aux Tickets d’Or de Noël !

The festive season is approaching… and there’s plenty of entertainment coming to the town center! Vitrines de Caen launches the Christmas Golden Ticket Hunt!

