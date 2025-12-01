Grande chorale de Noël PINAS Pinas

Grande chorale de Noël

PINAS A la salle des fêtes Pinas Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 14:00:00

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-14

La magie de Noël s’invite à Pinas !

Parents, enfants et l’école de Pinas vous donnent rendez-vous pour une grande chorale de Noël !

Au programme

Les voix des Bérets Bleus, des centaurées de Nistos et des enfants de l’école… un moment chaleureux garanti !

Gâteaux, crêpes et buvette sur place — l’intégralité des bénéfices sera reversée à l’école de Pinas.

Venez en famille partager un après-midi plein de douceur et de fête !

.

PINAS A la salle des fêtes Pinas 65300 Hautes-Pyrénées Occitanie

English :

The magic of Christmas comes to Pinas!

Parents, children and the Pinas school get together for a big Christmas choir!

On the program:

The voices of the Bérets Bleus, the centaurées de Nistos and the school children? a warm moment guaranteed!

Cakes, crêpes and refreshments on site? all profits will be donated to the Pinas school.

Bring the whole family for an afternoon of fun and festivities!

L’événement Grande chorale de Noël Pinas a été mis à jour le 2025-12-03 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65