Grande Choucroute Nubécourt

Grande Choucroute Nubécourt dimanche 5 octobre 2025.

Grande Choucroute

Nubécourt Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2025-10-05 12:00:00

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

Venez nombreux partager un repas et un moment convivial !Tout public

.

Nubécourt 55250 Meuse Grand Est +33 7 83 08 81 39

English :

Come and share a meal and a convivial moment!

German :

Kommen Sie zahlreich und teilen Sie eine Mahlzeit und einen geselligen Moment!

Italiano :

Unitevi a noi per mangiare e divertirvi!

Espanol :

¡Ven y únete a nosotros para una comida y un buen rato!

