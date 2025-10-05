Grande Choucroute Nubécourt
Grande Choucroute Nubécourt dimanche 5 octobre 2025.
Grande Choucroute
Nubécourt Meuse
Tarif : – –
Date :
Début : Dimanche 2025-10-05 12:00:00
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
Venez nombreux partager un repas et un moment convivial !Tout public
Nubécourt 55250 Meuse Grand Est +33 7 83 08 81 39
English :
Come and share a meal and a convivial moment!
German :
Kommen Sie zahlreich und teilen Sie eine Mahlzeit und einen geselligen Moment!
Italiano :
Unitevi a noi per mangiare e divertirvi!
Espanol :
¡Ven y únete a nosotros para una comida y un buen rato!
