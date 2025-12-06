GRANDE COLLECTE SOLIDAIRE DE DONS ET VILLAGE ASSOCIATIF Montpellier

GRANDE COLLECTE SOLIDAIRE DE DONS ET VILLAGE ASSOCIATIF

Cette année, la générosité et la solidarité sont au cœur de nos festivités ! Le Marché du Lez et son collectif sont fiers d’organiser une grande collecte de dons le samedi 6 décembre 2025, de 10h00 à 16h00.

À cette occasion, un Village Associatif sera mis en place, accueillant diverses associations engagées dans des actions solidaires.

Nous invitons donc toutes les personnes et familles à venir déposer leurs dons.

Qu’il s’agisse de jouets, livres, cartables, vêtements ou accessoires (emballés ou non), chaque objet peut être une source de joie pour les personnes en difficulté.

Les dons collectés seront ensuite remis aux diverses associations présentes et partenaires, afin de soutenir au mieux leurs actions sur le terrain.

Venez nombreux partager un moment chaleureux, festif et solidaire au Marché du Lez ! Votre générosité fera la différence. .

English :

This year, generosity and solidarity are at the heart of our festivities! Marché du Lez and its collective are proud to organize a major fundraising event on Saturday, December 6, 2025, from 10:00 am to 4:00 pm.

For the occasion, a Village Associatif will be set up, hosting various associations engaged in solidarity actions.

We invite all individuals and families to come and join us

German :

In diesem Jahr stehen Großzügigkeit und Solidarität im Mittelpunkt unserer Feierlichkeiten! Der Marché du Lez und sein Kollektiv sind stolz darauf, am Samstag, den 6. Dezember 2025, von 10.00 bis 16.00 Uhr eine große Spendensammlung zu organisieren.

Zu diesem Anlass wird ein Village Associatif aufgebaut, in dem verschiedene Vereine, die sich für solidarische Aktionen engagieren, vertreten sind.

Wir laden daher alle Einzelpersonen und Familien ein, zu kommen und sich mit uns zu treffen

Italiano :

Quest’anno, la generosità e la solidarietà sono al centro delle nostre feste! Il Marché du Lez e il suo collettivo sono orgogliosi di organizzare una grande raccolta di donazioni sabato 6 dicembre 2025, dalle 10.00 alle 16.00.

Per l’occasione, sarà allestito un Village Associatif che ospiterà diverse associazioni impegnate in iniziative di solidarietà.

Invitiamo quindi tutti i singoli e le famiglie a partecipare

Espanol :

Este año, la generosidad y la solidaridad están en el centro de nuestras fiestas El Marché du Lez y su colectivo se enorgullecen de organizar una gran recogida de donativos el sábado 6 de diciembre de 2025, de 10:00 a 16:00.

Para la ocasión, se instalará un Village Associatif que acogerá a diversas asociaciones comprometidas en iniciativas solidarias.

Invitamos a todas las personas y familias a participar

