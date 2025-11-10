Grande collecte solidaire de jouets en Pays de Fayence Communauté de Communes du Pays de Fayence Tourrettes

Grande collecte solidaire de jouets en Pays de Fayence

Laisse parler ton coeur, et participe à la grande collecte solidaire de jouets ,en soutien aux enfants défavorisés. Les Mairies des 9 villages perchés du Pays de Fayence collectent ces dons à l’occasion de la Semaine Européenne de Réduction des Déchets.

English :

Let your heart speak, and take part in the great collection of toys in support of disadvantaged children. The town halls of the 9 villages of the Pays de Fayence collect these donations on the occasion of the European Week for Waste Reduction.

German :

Lass dein Herz sprechen und nimm an der großen solidarischen Spielzeugsammlung teil, um benachteiligte Kinder zu unterstützen. Die Rathäuser der neun hochgelegenen Dörfer des Pays de Fayence sammeln diese Spenden anlässlich der Europäischen Woche zur Abfallvermeidung.

Italiano :

Lasciate parlare il vostro cuore e partecipate alla grande raccolta di giocattoli a sostegno dei bambini svantaggiati. I municipi dei 9 villaggi del Pays de Fayence raccolgono queste donazioni in occasione della Settimana europea per la riduzione dei rifiuti.

Espanol :

Deja que tu corazón hable y participa en la gran recogida de juguetes en apoyo de los niños desfavorecidos. Los ayuntamientos de los 9 pueblos del Pays de Fayence recogen estas donaciones con motivo de la Semana Europea de la Prevención de Residuos.

