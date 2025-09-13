Grande course de caisses à savon Mondrepuis
Grande course de caisses à savon Mondrepuis samedi 13 septembre 2025.
Grande course de caisses à savon
Mondrepuis Aisne
Tarif : 0 – 0 –
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-13 09:00:00
fin : 2025-09-13
Date(s) :
2025-09-13
Après le succès de l’édition 2023, la course de caisses à savon fait son grand retour à Mondrepuis !
Rendez-vous à partir de 9h
Buvette et restauration sur place
Des prix à remporter pour les bolides les plus rapides… et les plus déjantés !
Inscriptions auprès de la mairie 0 .
Mondrepuis 02500 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 58 07 07 contact@mairie-mondrepuis.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Grande course de caisses à savon Mondrepuis a été mis à jour le 2025-08-17 par SIM Hauts-de-France OT du Pays de Thiérache