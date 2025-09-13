Grande course de caisses à savon Mondrepuis

Début : 2025-09-13 09:00:00

fin : 2025-09-13

2025-09-13

Après le succès de l’édition 2023, la course de caisses à savon fait son grand retour à Mondrepuis !

Rendez-vous à partir de 9h

Buvette et restauration sur place

Des prix à remporter pour les bolides les plus rapides… et les plus déjantés !

Inscriptions auprès de la mairie 0 .

Mondrepuis 02500 Aisne Hauts-de-France +33 3 23 58 07 07 contact@mairie-mondrepuis.fr

