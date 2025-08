Grande course de Caisses à Savon Place de l’église Miniac-Morvan

Grande course de Caisses à Savon Place de l’église Miniac-Morvan Samedi 6 septembre, 09h00 Accès libre et gratuit

une journée de folie

Après le succès de la première édition, les organisateurs promettent encore _« une journée de folie »_ avec cette course de caisses à savon.

### Samedi 6 septembre à Miniac-Morvan

**Parce que c’est drôle**, les véhicules sont créés avec beaucoup d’imagination, les pilotes sont déguisés, intrépides et déjantés, … et forcément on s’amuse, on rit à leurs déboires et on applaudit lorsqu’ils franchissent la ligne d’arrivée.

Sur un parcours de 600 mètres, aménagé de tremplins et de chicanes, les caisses à savon dévaleront la _rue du Général de Gaulle_ jusqu’à la _rue de la Croix Thomas_, lieu d’arrivée.

Avec les **animations prévues** (vélos à plumes, clique Costarmorigene, …) et la restauration sur place, cette fête devrait être encore un **succès populaire**.

**Samedi 6 septembre** 2025 dans le centre-bourg de Miniac-Morvan, essais à partir de 9h00, courses de 11h00 à 18h00. **Accès libre et gratuit**.

### Inscriptions

Tout le monde peut participer à cette animation, il suffit dès à présent de préparer sa caisse à savon.

Les candidats peuvent **s’inscrire dès maintenant** et recevoir la fiche technique et tous les renseignements nécessaires en s’adressant par téléphone au **06 69 01 65 80** ou **06 85 24 01 82**, ou encore par courriel : [course.35540@gmail.com](mailto:course.35540@gmail.com).

https://www.miniac-morvan.fr/ course.35540@gmail.com 06 85 24 01 82 06 69 01 65 80

Place de l’église Place de l’église 35540 MINIAC-MORVAN Miniac-Morvan 35540 Ille-et-Vilaine

mairie@mairie-miniac-morvan.fr 02 99 58 51 77