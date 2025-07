Grande course des canards Sélestat

Grande course des canards Sélestat samedi 20 septembre 2025.

Grande course des canards

Quai de l’Ill Sélestat Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Samedi 2025-09-20 15:00:00

fin : 2025-09-20 23:00:00

2025-09-20

Grande course de milliers de canards dans l’Ill organisée par le Cakcis, 100 lots à gagner, animation dès 15h, buvette et petite restauration

Il s’agit d’une loterie originale organisée par le CAKCIS, club de canoë-kayak de Sélestat. Les canards en plastique sont mis à l’eau en amont du bassin de slalom de Sélestat qu’ils descendront. Chaque canard porte un numéro, il est parrainé par des personnes qui pourront gagner une centaine de lot.

En plus du lâcher de canards à 18h30, le CAKCIS proposera des animations pour le grand public toute l’après-midi à partir de 15h.

Un quart des bénéfices de la manifestation servira à développer notre section de Pink Ladies . Elle a pour but d’aider les femmes opérées d’un cancer du sein dans leur rééducation. En effet, le canoë-kayak est un sport idéal pour la rééducation des muscles pectoraux. La section s’est lancée en 2016. 0 .

Quai de l’Ill Sélestat 67600 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 92 29 84 cakcis.selestat@gmail.com

English :

Great race of thousands of ducks in the Ill organized by Cakcis, 100 prizes to be won, entertainment from 3pm, refreshments and snacks

German :

Großes Rennen mit Tausenden von Enten in der Ill, organisiert vom Cakcis, 100 Preise zu gewinnen, Animation ab 15 Uhr, Imbiss und kleine Gerichte

Italiano :

Grande gara di migliaia di anatre nell’Ill organizzata da Cakcis, 100 premi in palio, animazione dalle 15.00, rinfresco e merenda

Espanol :

Gran carrera de miles de patos en el Ill organizada por Cakcis, 100 premios para ganar, animación a partir de las 15h, refrescos y tentempiés

