Grande déambulation lumineuse à Amboise Amboise

Venez voir danseurs et acrobates pour la grande déambulation poétique de Noël, le samedi 6 décembre 2025 !

Le Bal par la Compagnie Remue-Ménage vous transportera dans une autre Belle époque où le temps s’efface et les gens se retrouvent, où la danse l’emporte et la beauté nous embrasse. Des allumeurs de réverbères annonceront

la nuit et le début du spectacle. Portée par un majestueux cheval blanc et son étrange Cochet, la calèche à musique donnera le ton. Comme dans un tourbillon de lumières, les danseurs et acrobates de ce bal itinérant vous emporteront élégamment dans un rêve éveillé.

La déambulation partira de la place Michel Debré, animera le centre-ville jusqu’au quai du Général de Gaulle pour un final devant l’église Saint-Florentin, espace Henri d’Orléans. 0 .

Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English : Grand illuminated parade in Amboise

Come and see dancers and acrobats perform in the grand poetic Christmas parade on Saturday, 6th December 2025!

German :

Erleben Sie Tänzer und Akrobaten bei der großen poetischen Weihnachtswanderung am Samstag, den 6. Dezember 2025!

Italiano :

Venite a vedere i ballerini e gli acrobati per la grande parata poetica di Natale di sabato 6 dicembre 2025!

Espanol : Gran paseo luminoso en Amboise

¡Ven a ver a bailarines y acróbatas en el gran desfile poético de Navidad, el sábado 6 de diciembre de 2025!

