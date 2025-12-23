Grande défilé de carnaval, Wissembourg

Grande défilé de carnaval

L’association Carnavalesque de Wissembourg (ACW) organise une grande cavalcade dans les rues de Wissembourg. Des chars, groupes costumés et musiciens de France et d’Allemagne, parcourront la ville. Ils feront le bonheur du public de tout âge rassemblé le long du trajet. .

Rue des Ecoles Wissembourg 67160 Bas-Rhin Grand Est

Floats, costumed groups and musicians from France and Germany will roam the town. They will delight audiences of all ages gathered along the route.

