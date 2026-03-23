Grande dégustation, 90 ans Maison Bonnot Saint-Lothain

Grande dégustation, 90 ans

Maison Bonnot 75 Route de Revermont Saint-Lothain Jura

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 10:00:00

fin : 2026-04-12 19:00:00

Date(s) :

2026-04-11

Tout ce qu’il faut savoir pour La Grande Dégustation !

Un week-end festif et gourmand vous attend à Saint-Lothain

> 130 références à découvrir

> 10 vignerons présents pour partager leurs cuvées et leurs secrets

– Domaine Gérard Boucher, Saint-Joseph (rouge et blanc)

– Domaine De Colette, Moulin à vent le mont

– Domaine Chapelle, Santenay 1er cru La Comme (blanc)

– Domaine Berthenet, Montagny Tête de cuvée , Montagny 1er cru ‘Les Platières

– Domaine Chevalier Métrat, côtes de Brouilly

– Domaine Le Cotoyon, Julienas Les Mouilles

– Domaine Serre Romani, IGP côtes catalanes La vallée de l’aigle (blanc)

– Champagne Nicolas Van belle, champagne Les Parcellaires , champagne Blanc de blancs

> Atelier de dégustation à l’aveugle (verres noirs) pour tester vos sens

> Animation dégustation à 11h samedi et dimanche Le Chardonnay dans tous ses états . Un focus sur le cépage Chardonnay et ses différentes expressions

> Jeu concours avec participation uniquement sur place

> Animations musicales pour rythmer vos dégustations

> Restauration sous chapiteau par Les Docks 20€, réservation conseillée

– Samedi midi rougail saucisse riz + fromage + tarte fine aux pommes

– Dimanche midi moules frites sauce au Savagnin + fromage + tarte fine aux pommes

Un rendez-vous convivial où vin, gastronomie et musique se rencontrent.

On vous attend nombreux pour profiter de ce moment avec nous !

MAISON BONNOT

Tout en étant négociant, nous avons gardé le respect de la tradition et la maîtrise de la qualité, c’est pourquoi nous vinifions une grande partie de nos vins blancs du Jura et nous élevons les vins rouges du Jura dans nos caves.

Maison familiale de négociant-éleveur, créée en 1936 par Xavier Bonnot, elle a été développée à partir de 1952 par son fils André Bonnot qui a ensuite transmis à ses enfants en 1990. Depuis 2022 c’est la 4ème génération qui a reprit le flambeau.

Situé au cœur d’un charmant village du Revermont, à Saint-Lothain, nous accueillons les amateurs de vins dans nos caves où ils pourront découvrir notre large gamme de bouteilles et bag in box.

Dégustation possible dans les caves. .

Maison Bonnot 75 Route de Revermont Saint-Lothain 39230 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 37 10 89 vins-bonnot@orange.fr

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English : Grande dégustation, 90 ans

L’événement Grande dégustation, 90 ans Saint-Lothain a été mis à jour le 2026-03-23 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA