GRANDE DÉGUSTATION COLLECTION PRINTEMPS/ÉTÉ Lattes 3 juillet 2025 07:00

Hérault

GRANDE DÉGUSTATION COLLECTION PRINTEMPS/ÉTÉ Domaine de Manse Lattes Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-03

fin : 2025-07-03

Date(s) :

2025-07-03

Les Vins Pays d’Oc vous donnent rendez-vous pour une soirée festive et gourmande autour de la Collection Printemps-Été 2025.

Au programme :

Dégustation libre des 45 cuvées ambassadrices et d’autres pépites

35 producteurs à rencontrer

Tapas à partager

Accords mets & vins sur-mesure avec notre sommelier

Photobooth souvenir

Boutique & drive pour repartir avec vos coups de cœur

Entrée 15€ dégustations & tapas inclus

Ouvert au grand public et aux professionnel

Venez découvrir la diversité des Vins Pays d’Oc IGP ! .

Domaine de Manse

Lattes 34970 Hérault Occitanie

English :

Pays d?Oc Wines invites you to a festive, gourmet evening to celebrate the Spring-Summer 2025 Collection.

German :

Die Vins Pays d’Oc laden Sie zu einem festlichen und kulinarischen Abend rund um die Kollektion Frühjahr-Sommer 2025 ein.

Italiano :

Pays d’Oc Wines vi invita a una serata festosa e gastronomica per celebrare la Collezione Primavera-Estate 2025.

Espanol :

Pays d’Oc Wines le invita a una velada festiva y gastronómica para celebrar la Colección Primavera-Verano 2025.

