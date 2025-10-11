Grande démonstration de tonneaux Frugières-le-Pin

Vourlhat Frugières-le-Pin Haute-Loire

Début : 2025-10-11 10:00:00

fin : 2025-10-11 18:00:00

2025-10-11

Grande démonstration de tonneaux au profit de l’association « Renan, l’étoile qui sait rire »

Vourlhat Frugières-le-Pin 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 15 38 34

English :

Great barrel demonstration in aid of the « Renan, l’étoile qui sait rire » association

German :

Große Trommelvorführung zugunsten des Vereins « Renan, l’étoile qui sait rire » (Renan, der Stern, der lachen kann)

Italiano :

Grande dimostrazione di botti a favore dell’associazione « Renan, l’étoile qui sait rire » (« Renan, la stella che sa ridere »)

Espanol :

Gran demostración de barriles a beneficio de la asociación benéfica « Renan, l’étoile qui sait rire » (« Renan, la estrella que sabe reír »)

