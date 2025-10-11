Grande démonstration de tonneaux Frugières-le-Pin
Grande démonstration de tonneaux Frugières-le-Pin samedi 11 octobre 2025.
Grande démonstration de tonneaux
Vourlhat Frugières-le-Pin Haute-Loire
Début : 2025-10-11 10:00:00
fin : 2025-10-11 18:00:00
2025-10-11
Grande démonstration de tonneaux au profit de l’association « Renan, l’étoile qui sait rire »
Vourlhat Frugières-le-Pin 43230 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 32 15 38 34
English :
Great barrel demonstration in aid of the « Renan, l’étoile qui sait rire » association
German :
Große Trommelvorführung zugunsten des Vereins « Renan, l’étoile qui sait rire » (Renan, der Stern, der lachen kann)
Italiano :
Grande dimostrazione di botti a favore dell’associazione « Renan, l’étoile qui sait rire » (« Renan, la stella che sa ridere »)
Espanol :
Gran demostración de barriles a beneficio de la asociación benéfica « Renan, l’étoile qui sait rire » (« Renan, la estrella que sabe reír »)
