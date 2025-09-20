Grande dictée de la rentrée Centre Commercial les Quatre Chemins Vichy

Grande dictée de la rentrée Centre Commercial les Quatre Chemins Vichy samedi 20 septembre 2025.

Centre Commercial les Quatre Chemins 35 rue Lucas Vichy Allier

Début : 2025-09-20

fin : 2025-09-20

Êtes-vous prêt à relever le défi? 5 dictées et à chaque fois 100€ en bons d’achat pour la meilleure copie?

English :

Are you up to the challenge? 5 dictations and each time 100? in vouchers for the best copy?

German :

Sind Sie bereit, die Herausforderung anzunehmen? 5 Diktate und jedes Mal 100? in Form von Gutscheinen für die beste Kopie?

Italiano :

Siete pronti per la sfida? 5 dettati e ogni volta 100? in buoni per la copia migliore?

Espanol :

¿Te apuntas al reto? 5 dictados y cada vez 100? en vales para la mejor copia?

