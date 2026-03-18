Grande dictée des Lions Halles de Gaztelu Hendaye
Grande dictée des Lions Halles de Gaztelu Hendaye samedi 4 avril 2026.
Grande dictée des Lions
Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-04
fin : 2026-04-04
Date(s) :
2026-04-04
Dictée pour adultes et enfants. .
Halles de Gaztelu 1, rue des Halles Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 48 23 58
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English : Grande dictée des Lions
L’événement Grande dictée des Lions Hendaye a été mis à jour le 2026-03-15 par Hendaye Tourisme & Commerce