Grande expo de crèches du monde Route de l’abbaye Saint-Sauveur-le-Vicomte

Grande expo de crèches du monde

Route de l’abbaye Abbaye Saint Sauveur le Vicomte Saint-Sauveur-le-Vicomte Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-07 18:00:00

Date(s) :

2025-12-06

Depuis plusieurs années, l’association Les Enfants de Kara, laquelle vient en soutien à un foyer d’accueil d’enfants déshérités à Kara (Togo) organise dans des lieux différents, une exposition de Crèches du Monde, rassemblant plus de 400 crèches.

Cette année cette exposition se tiendra à l’Abbaye de St-Sauveur le Vicomte le week-end des 6 et 7 décembre.

Un concert sera également donné le samedi soir à l’abbatiale afin de marquer le 20ème anniversaire de cette exposition. .

Route de l’abbaye Abbaye Saint Sauveur le Vicomte Saint-Sauveur-le-Vicomte 50390 Manche Normandie +33 6 76 59 88 19 francphi@wanadoo.fr

English : Grande Expo de Crèches du Monde

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Grande expo de crèches du monde Saint-Sauveur-le-Vicomte a été mis à jour le 2025-11-12 par OT Cotentin Cherbourg-en-Cotentin