Grande exposition de Noël Naillat

Grande exposition de Noël

14 LE MONTEIL Naillat Creuse

Début : 2025-12-06

fin : 2025-12-14

Date(s) :

2025-12-06 2025-12-13 2025-12-19

Dans l’Auvergnat, la grange des Objets Perdus, grande exposition de Noël de dessins issus des Mécanographes et objets insolites pour des cadeaux originaux.

Rens 05 55 89 25 97 .

14 LE MONTEIL Naillat 23800 Creuse Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 89 25 97

