Grande exposition d’oiseaux Manosque

Grande exposition d’oiseaux Manosque samedi 27 septembre 2025.

Grande exposition d’oiseaux

Salle Osco Manosco Manosque Alpes-de-Haute-Provence

Tarif : 3 – 3 – EUR

Début : Dimanche 2025-09-27 09:00:00
fin : 2025-09-28 17:00:00

2025-09-27 2025-09-28

Grande exposition d’oiseaux exotiques
Salle Osco Manosco Manosque 04100 Alpes-de-Haute-Provence Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 84 53 57 37 

English : Grande exposition d’oiseaux

Large exotic bird show

German : Grande exposition d’oiseaux

Große Ausstellung exotischer Vögel

Italiano : Grande exposition d’oiseaux

Grande mostra di uccelli esotici

Espanol : Grande exposition d’oiseaux

Gran exposición de aves exóticas

L’événement Grande exposition d’oiseaux Manosque a été mis à jour le 2025-07-04 par Office de Tourisme et des Congrès du Pays de Manosque