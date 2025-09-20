Grande exposition : « Othoniel – Cosmos ou Les Fantômes de l’Amour » – Jean-Michel OTHONIEL – Dix Expositions à Avignon. Ville d’Avignon Avignon

1. Grande exposition : « Othoniel – Cosmos ou Les Fantômes de l’Amour » – Jean-Michel OTHONIEL – Dix Expositions à Avignon – Du 26 juin 2025 au 04 janvier 2026.

Palais des Papes, place du Palais des Papes.

Musée du Petit Palais-Louvre en Avignon, place du Palais des Papes.

Place du Palais des Papes.

Pont Saint-Bénézet, rue Ferruce.

Musée Calvet, 65 rue Joseph Vernet.

Muséum Requien, 67 rue Joseph Vernet.

Musée Lapidaire, 27 rue de la République.

Les Bains Pommer, 25 rue Four de la Terre.

Chapelle Sainte-Claire, Jardin Sainte-Claire, rue du Roi René.

Collection Lambert, 5 rue Violette.

Pour fêter les 25 ans de sa désignation comme capitale européenne de la culture et les 30 ans de son inscription au patrimoine mondiale de l’UNESCO, la ville d’Avignon a confié à un artiste enchanteur le soin d’investir ses sites emblématiques et ses musées, afin d’en révéler la richesse et la singularité.

Du 28 juin 2025 au 4 janvier 2026, Jean-Michel Othoniel déploie dans la cité des papes une gigantesque constellation artistique, avec l’Amour pour voûte céleste. Un évènement majeur, une première à l’échelle nationale, le plus grand projet jamais conçu par le sculpteur.

Avec cette exposition exceptionnelle, déployée sur 10 lieux uniques, Jean-Michel Othoniel présente plus de 260 œuvres pour Avignon.

Il investit le Palais des Papes, le Pont d’Avignon, le Musée du Petit Palais–Louvre en Avignon, le Musée Calvet, le Muséum Requien, le Musée Lapidaire, la Chapelle Sainte-Claire, les Bains Pommer, la Collection Lambert et la Place du Palais.

L’exposition « OTHONIEL COSMOS ou les Fantômes de l’Amour » dessine un gigantesque parcours monumental qui peuple les institutions gratuites et les sites historiques de la ville.

L’artiste a élaboré des œuvres qui se dévoileront d’un lieu à l’autre croisant la sculpture et la peinture, les briques et les perles, des Astrolabes et des fontaines, de l’or et du verre, des totems et des nœuds infinis. Articulée autour de la passion amoureuse cette exposition sans pareille est orchestrée comme une grande machinerie opératique.

Ville d’Avignon 84000 AVIGNON Avignon 84000 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur

