Grande Fête Annuelle Saint-Laurent-la-Vallée

Fête du village samedi 9 août 14h concours de pétanque en doublette 18 h30 messe 20 h Repas champêtre Soirée animée par Bandazic

Dimanche 10 aout 10 h concours de Rampeau 19 h marché Gourmand

Fête du village samedi 9 août 14h concours de pétanque en doublette- 18 h30 messe 20 h -Repas champêtre tourin- assiette saint laurentaise- confit de canard-haricots couennes -salade-fromage-tarte aux pommes-glace vanille-vin et café compris- adultes 25 € Enfants moins de 10 ans 10€ inscription avant le 5 août au 06 87 83 95 39 Soirée animée par Bandazic

Dimanche 10 aout 10 h concours de Rampeau 19 h marché Gourmand .

Saint-Laurent-la-Vallée 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 87 83 95 39

English : Grande Fête Annuelle

Village fete: Saturday August 9 2 pm pétanque doubles competition 6:30 pm mass 8 pm country-style meal Evening entertainment by Bandazic

Sunday August 10 10 h Rampeau competition 19 h Marché Gourmand

German : Grande Fête Annuelle

Dorffest: Samstag, 9. August 14 Uhr Petanque-Wettbewerb im Doppelpack 18.30 Uhr Messe 20 Uhr Repas champêtre Abendveranstaltung mit Bandazic

Sonntag, 10. August 10 Uhr Rampeau-Wettbewerb 19 Uhr Gourmet-Markt

Italiano :

Festa del villaggio: sabato 9 agosto ore 14 gara di bocce a due ore 18.30 messa ore 20 cena contadina intrattenimento serale a cura di Bandazic

Domenica 10 agosto 10 h Gara di Rampeau 19 h Mercato gastronomico

Espanol : Grande Fête Annuelle

Fiesta del pueblo: sábado 9 de agosto 14 h Concurso de dobles de petanca 18.30 h Misa 20 h Comida campestre Animación nocturna a cargo de Bandazic

Domingo 10 de agosto 10 h Concurso de Rampeau 19 h Mercado gastronómico

