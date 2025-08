Grande fête d’automne Charleville-Mézières

Grande fête d’automne Charleville-Mézières dimanche 5 octobre 2025.

Grande fête d’automne

Rue de la Vieille Meuse Charleville-Mézières Ardennes

Début : 2025-10-05

fin : 2025-10-20

2025-10-05

Du 5 au 20 octobre, le parc des expositions de Charleville-Mézières se transforme en un véritable terrain de jeux pour petits et grands.Les amateurs de sensations fortes trouveront leur bonheur parmi les nombreux manèges présents. Mais la fête foraine, c’est aussi un moment pour les enfants, l’occasion de déguster des douceurs sucrées et salées, de gagner des peluches… en résumé, de passer du bon temps en famille ou entre amis. Deux feux d’artifice sont également au programme les samedi 5 et vendredi11 octobre à 22 h 30. Le jeudi 10 octobre à 14 h 30, les enfants en situation de handicap des différentes structures des Ardennes sont invités à un après-midi récréatif : tours de manèges et friandises gratuits et un goûter offert par la Ville pour conclure la journée.Horaires d’ouverture :samedis 5, 12 et 19 octobre de 14 h à 1 h,dimanches 6, 13 et 20 octobre de 14 h à minuit,vendredi 11 octobre de 17 h à 1 h,vendredi 18 octobre de 17 h à minuit ,mercredis 9 et 16 octobre de 14 h à 23 h,les autres jours (7, 8, 10, 14, 15, 17 octobre de 17 h à 22 h.Tarifs réduits les mardis soirs à partir de 17 h et les mercredis toute la journée.

Rue de la Vieille Meuse Charleville-Mézières 08000 Ardennes Grand Est +33 3 24 32 40 00

English :

From October 5 to 20, the Charleville-Mézières exhibition center will be transformed into a veritable playground for young and old alike. But the funfair is also an opportunity for children to enjoy sweet and savoury treats, win cuddly toys? in short, to have a good time with family and friends. Two fireworks displays are also scheduled for Saturday, October 5 and Friday, October 11 at 10:30 p.m. On Thursday, October 10 at 2:30 p.m., disabled children from various facilities in the Ardennes are invited to a fun-filled afternoon: free rides and treats, and a snack offered by the town to round off the day.Opening times:Saturdays, October 5, 12 and 19, 2 p.m. to 1 a.m.,Sundays, October 6, 13 and 20, 2 p.m. to midnight,Friday, October 11, 5 p.m. to 1 a.m.,Friday, October 18, 5 p.m. to midnight…,wednesdays, October 9 and 16, 2 pm to 11 pm,other days (October 7, 8, 10, 14, 15, 17), 5 pm to 10 pm.Reduced rates on Tuesday evenings from 5 pm and all day on Wednesdays.

German :

Vom 5. bis zum 20. Oktober verwandelt sich das Messegelände von Charleville-Mézières in einen Spielplatz für Groß und Klein, auf dem die Liebhaber von Nervenkitzel auf den zahlreichen Fahrgeschäften ihr Glück finden werden. Aber der Jahrmarkt ist auch eine Zeit für Kinder, eine Gelegenheit, süße und salzige Leckereien zu probieren, Kuscheltiere zu gewinnen? kurz gesagt, eine gute Zeit mit der Familie oder mit Freunden zu verbringen. Am Samstag, den 5. und Freitag, den 11. Oktober um 22:30 Uhr stehen zwei Feuerwerke auf dem Programm. Am Donnerstag, den 10. Oktober um 14.30 Uhr sind Kinder mit Behinderungen aus verschiedenen Einrichtungen der Ardennen zu einem Freizeitnachmittag eingeladen: kostenlose Fahrten auf Karussells und Süßigkeiten sowie ein von der Stadt angebotener Imbiss zum Abschluss des Tages.Öffnungszeiten:Samstag, 5., 12. und 19. Oktober von 14.00 bis 1.00 Uhr,Sonntag, 6., 13. und 20. Oktober von 14.00 bis Mitternacht,Freitag, 11. Oktober von 17.00 bis 1.00 Uhr,Freitag, 18. Oktober von 17.00 bis Mitternacht?mittwoch, 9. und 16. Oktober von 14.00 bis 23.00 Uhr, an den anderen Tagen (7., 8., 10., 14., 15. und 17. Oktober) von 17.00 bis 22.00 Uhr, dienstags ab 17.00 Uhr und mittwochs ganztägig zu ermäßigten Preisen.

Italiano :

Dal 5 al 20 ottobre, il centro espositivo di Charleville-Mézières si trasformerà in un vero e proprio parco giochi per grandi e piccini: gli amanti del brivido troveranno sicuramente pane per i loro denti sulle numerose giostre proposte. Ma il luna park è anche l’occasione per i bambini di gustare dolci e salati, vincere peluche, insomma di divertirsi con la famiglia e gli amici. Ci saranno anche due spettacoli pirotecnici sabato 5 e venerdì 11 ottobre alle 22.30. Giovedì 10 ottobre, alle 14.30, i bambini disabili di diverse strutture delle Ardenne sono invitati a un pomeriggio di divertimento, con giostre e dolcetti gratuiti e una merenda offerta dalla città per concludere la giornata.Orari di apertura: sabato 5, 12 e 19 ottobre dalle 14.00 all’1.00, domenica 6, 13 e 20 ottobre dalle 14.00 alle 24.00, venerdì 11 ottobre dalle 17.00 all’1.00, venerdì 18 ottobre dalle 17.00 alle 24.00?mercoledì 9 e 16 ottobre dalle 14.00 alle 23.00, altri giorni (7, 8, 10, 14, 15, 17 ottobre) dalle 17.00 alle 22.00. Tariffe ridotte il martedì sera dalle 17.00 e il mercoledì tutto il giorno.

Espanol :

Del 5 al 20 de octubre, el recinto ferial de Charleville-Mézières se transforma en un auténtico parque de atracciones para grandes y pequeños. Pero el parque de atracciones también es una oportunidad para que los niños disfruten de dulces y salados, ganen peluches… en definitiva, para que se diviertan con la familia y los amigos. También habrá dos espectáculos pirotécnicos, el sábado 5 y el viernes 11 de octubre a las 22.30 horas. El jueves 10 de octubre a las 14.30 h, los niños discapacitados de varios centros de las Ardenas están invitados a una tarde de diversión, con atracciones y golosinas gratuitas, y una merienda ofrecida por la ciudad para completar la jornada.Horarios:sábados 5, 12 y 19 de octubre de 14.00 h a 01.00 h, domingos 6, 13 y 20 de octubre de 14.00 h a 24.00 h, viernes 11 de octubre de 17.00 h a 01.00 h, viernes 18 de octubre de 17.00 h a 24.00 h?miércoles 9 y 16 de octubre de 14.00 h a 23.00 h,otros días (7, 8, 10, 14, 15, 17 de octubre de 17.00 h a 22.00 h.Tarifas reducidas los martes por la tarde a partir de las 17.00 h y los miércoles todo el día.

L’événement Grande fête d’automne Charleville-Mézières a été mis à jour le 2025-07-29 par Ardennes Tourisme