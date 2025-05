GRANDE FÊTE DE LA BIODIVERSITÉ – Salle des fêtes Bédouès-Cocurès, 24 mai 2025 07:00, Bédouès-Cocurès.

Plongez dans une journée festive dédiée à la nature et à la biodiversité à Bédouès-Cocurès. Découvrez les secrets du lézard ocellé, cueillez des plantes sauvages, cuisinez-les, modelez des bêtes à cornes, observez la vie du sol…

Entre balades, expériences scientifiques, ateliers créatifs et moments conviviaux, cette fête vous invite à apprendre, partager et célébrer la richesse de la nature .

L’ensemble des animations sont offertes par les habitant.e.s, élu.e.s et partenaires de l’ABC, merci à elles et eux pour leur implication et soutien !

10h 19h “Plantes sauvages comestibles” Sortie cueillette de plantes sauvages comestibles, pique-nique, atelier cuisine des plantes, et dégustation de l’apéro-plantes au Cévenn’Sonne. 20 personnes max., inscription obligatoire auprès de Sophie Lemonnier Ethnobotaniste 06 23 80 28 45

14h Discours d’ouverture on vous révèle le programme 2025 d’animations et d’inventaires de notre Atlas de la Biodiversité Communal Laurane, élue référente ABC.

14h15 16h “À la découverte du sol vivant” avec Manon, stage Mairie ABC.

Venez en famille jouer les scientifiques et participer à des expériences autour de l’eau, du sol et des petites bêtes qui y vivent. A partir de 7 ans, sur inscription (10 personnes max) par SMS Manon 06 58 61 48 22 ou biodiv.bedouescocures@gmail.com

16h30 17h Départ pour la visite de la plantation du nouveau collectif “l’Oignon fait la force” au pied de la Collégiale. En bonus, désherbage participatif !

16h30 17H15 Devenez “i-naturaliste” mini formation aux sciences participatives avec Yann DISSAC du Parc national des Cévennes. Astuces pour apprendre à photographier et partager vos observations pour l’inventaire communal. Apportez votre smartphone !

16h30 17h30 Stand “coquilles mystères” Lancement de l’action “Inventaire gastéropodes” de l’ABC + Atelier modelage en argile de bêtes à cornes avec Anthony et Cécile, habitants.

16h30 17h30 « Dessinez votre prairie ! » Découverte sensorielle et créative d’une prairie naturelle permanente, fauche tardive Léon, Stagiaire PNC. Dans le cadre de la Journée mondiale des Prairies Naturelles !

17h30 “Enterre ton slip” Quand ton sous-vêtement participe au progrès de la science ! Distribution des slips et présentation du protocole (vraiment) sérieux par Laurane, habitante. Apportez vos Slip (en coton !). On les déterrera dans quelques mois ! Merci à La Croix-Rouge Florac pour leur dons !

18h 20h Apéro plantes ! Dégustation des préparations sauvages du groupe de Sophie Lemonnier, Salle des fête ou Cevenn’Sonne selon possibilités. Pour les personnes extérieures au groupe vous pouvez apporter de quoi compléter la grignote ou commander des frites au Cevenn’sonne.

Tout l’après-midi devant la salle des fêtes (14h 18h)

Troc’ Broc’ Jardin Apportez vos graines, plants, pots, et autres outils de jardinage à échanger. Tables à disposition en libre gestion.

Exposition “À l’école de la Biodiversité” à découvrir dans la Salle des fêtes La biodiversité en Lozère

Démonstration de linogravure Mélina, Service Civique au PNC, fabriquera un tampon encreur “lézard ocellé”, espèce emblématique de Bédouès-Cocurès. Repartez à la maison avec votre impression à personnaliser ! .

Salle des fêtes Bédouès

Bédouès-Cocurès 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 45 23 49 biodiv.bedouescocures@gmail.com

English :

Immerse yourself in a festive day dedicated to nature and biodiversity in Bédouès-Cocurès. Discover the secrets of the ocellated lizard, gather and cook wild plants, fashion horned beasts, observe the life of the soil?

Between walks, scientific experiments, creative workshops and convivial moments, this festival invites you to learn, share and celebrate the richness of nature.

German :

Tauchen Sie ein in einen festlichen Tag, der der Natur und der Artenvielfalt in Bédouès-Cocurès gewidmet ist. Entdecken Sie die Geheimnisse der Ockereidechse, sammeln Sie Wildpflanzen, kochen Sie sie, modellieren Sie Horntiere, beobachten Sie das Leben im Boden?

Mit Spaziergängen, wissenschaftlichen Experimenten, kreativen Workshops und geselligen Momenten lädt Sie dieses Fest ein, den Reichtum der Natur zu lernen, zu teilen und zu feiern.

Italiano :

Immergetevi in una giornata di festa dedicata alla natura e alla biodiversità a Bédouès-Cocurès. Scoprire i segreti della lucertola ocellata, raccogliere piante selvatiche, cucinarle, modellare animali cornuti, osservare la vita del suolo?

Con passeggiate, esperimenti scientifici, laboratori creativi ed eventi sociali, questo festival vi invita a imparare, condividere e celebrare la ricchezza della natura.

Espanol :

Sumérjase en una jornada festiva dedicada a la naturaleza y la biodiversidad en Bédouès-Cocurès. Descubra los secretos del lagarto ocelado, recoja plantas silvestres, cocínelas, modele animales con cuernos, observe la vida del suelo..

Con paseos, experimentos científicos, talleres creativos y actos sociales, este festival le invita a aprender, compartir y celebrar la riqueza de la naturaleza.

