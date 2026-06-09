Grande fête de la forêt et du bois Claveisolles samedi 11 juillet 2026.

Claveisolles

Grande fête de la forêt et du bois

Col de la casse froide Claveisolles Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-11 10:00:00

fin : 2026-07-12 19:00:00

Date(s) :

2026-07-11

L’interprofession Fibois 69 organisent une GRANDE FÊTE DE LA FORET ET DU BOIS , les 11 et 12 juillet 2026 au Col de la Casse Froide.

Au programme conférences, spectacles, concours et ateliers proposés dans un esprit festif.

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Col de la casse froide Claveisolles 69870 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 67 21 93 nouvellefete@fibois69.org

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English :

Interprofession Fibois 69 is organizing a GRANDE FÊTE DE LA FORET ET DU BOIS (BIG FOREST AND WOOD FESTIVAL) on July 11 and 12, 2026 at Col de la Casse Froide.

On the program: conferences, shows, competitions and workshops in a festive spirit.

L’événement Grande fête de la forêt et du bois Claveisolles a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Beaujolais Vert Lac des sapins