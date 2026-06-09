Grande fête de la forêt et du bois Claveisolles
Grande fête de la forêt et du bois Claveisolles samedi 11 juillet 2026.
Claveisolles
Grande fête de la forêt et du bois
Col de la casse froide Claveisolles Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 10:00:00
fin : 2026-07-12 19:00:00
Date(s) :
2026-07-11
L’interprofession Fibois 69 organisent une GRANDE FÊTE DE LA FORET ET DU BOIS , les 11 et 12 juillet 2026 au Col de la Casse Froide.
Au programme conférences, spectacles, concours et ateliers proposés dans un esprit festif.
.
Col de la casse froide Claveisolles 69870 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 74 67 21 93 nouvellefete@fibois69.org
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Interprofession Fibois 69 is organizing a GRANDE FÊTE DE LA FORET ET DU BOIS (BIG FOREST AND WOOD FESTIVAL) on July 11 and 12, 2026 at Col de la Casse Froide.
On the program: conferences, shows, competitions and workshops in a festive spirit.
L’événement Grande fête de la forêt et du bois Claveisolles a été mis à jour le 2026-06-09 par Office de Tourisme du Beaujolais Vert Lac des sapins