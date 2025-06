Grande fête de la musique sur le Vieux-Port – Vieux-Port Hôtel de Ville Marseille 2e Arrondissement 21 juin 2025 19:00

Cette année pour célébrer la fête de la musique et marquer le lancement de l’Été marseillais, la Ville de Marseille organise, pour la première fois, un grand concert gratuit, samedi 21 juin 2025 dès 19h.

Venez tous danser, chanter et vibrer pour la grande fête de la musique sur le Vieux-Port !



Cette année pour célébrer la fête de la musique et marquer le lancement de l’Été marseillais, la Ville de Marseille organise, pour la première fois, un grand concert gratuit, samedi 21 juin 2025 dès 19h.



► Découvrez les artistes attendus sur la scène du Vieux-Port :



19h 20h30 DJ Trackworks



20h30 Maraboutage



22h Soolking



► L’après-midi en musique pour la « Fête des écoles »

Avant cette belle soirée musicale, un autre rendez-vous populaire et gratuit mettra l’ambiance sur le Vieux-Port « la Fête des écoles » !

Cette célébration des écolières et écoliers marseillais marque son grand retour avec de nombreuses animations, des concerts et des spectacles dès 14h30.



► Un Été marseillais à ne pas manquer

Avec tous ces avant-goûts festifs, l’été démarre fort à Marseille et promet d’être inoubliable. Restez connectés, la programmation complète de la 6e édition de l’Été marseillais sera bientôt dévoilée.

À suivre…



Il était une fois… la fête de la musique



La date du 21 juin, solstice d’été, le jour plus long de l’année dans l’hémisphère Nord, est devenue synonyme de fête dans l’espace public.



Chaque année à Marseille, la musique envahit les rues et les places dans un esprit de partage et de convivialité. La fête de la musique et ses propositions n’attendent plus que vous. Retour sur son histoire et zoom sur quelques propositions marseillaises afin d’en profiter…



En 1982, le ministère de la Culture imagine une grande manifestation populaire permettant à tous les musiciens de se produire et de se faire connaître. C’est ainsi que la première Fête de la musique est lancée le 21 juin 1982. Depuis, la Fête de la musique bat son plein chaque 21 juin, en France et dans le monde. .

English :

This year, to celebrate the Fête de la Musique and mark the launch of the Été marseillais, the City of Marseille is organizing, for the first time, a major free concert on Saturday, June 21, 2025, starting at 7pm.

German :

Um das diesjährige Musikfest zu feiern und den Start des Marseiller Sommers zu markieren, veranstaltet die Stadt Marseille am Samstag, den 21. Juni 2025 ab 19 Uhr zum ersten Mal ein großes Gratiskonzert.

Italiano :

Quest’anno, per celebrare la Fête de la Musique e segnare il lancio dell’Été marseillais, la città di Marsiglia organizza per la prima volta un grande concerto gratuito, sabato 21 giugno 2025 a partire dalle ore 19.00.

Espanol :

Este año, para celebrar la Fiesta de la Música y marcar el lanzamiento del Été marseillais, la Ciudad de Marsella organiza por primera vez un gran concierto gratuito, el sábado 21 de junio de 2025 a partir de las 19.00 horas.

