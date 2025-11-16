Grande Fête de l’Ane Rues du vieux village Allauch

Grande Fête de l'Ane Rues du vieux village Allauch dimanche 16 novembre 2025.

Dimanche 16 novembre 2025 de 9h à 18h. Rues du vieux village Rues du vieux Village Allauch Bouches-du-Rhône

Début : 2025-11-16 09:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

2025-11-16

Le groupe Saint-Eloi Allaudien vous donne rendez-vous le dimanche 17 novembre à la fête de l’Âne.

En famille ou entre amis, venez rencontrer cet animal reconnu pour son entêtement au cours d’une belle journée dédiée à la tradition.

Sympathique et très apprécié des enfants, ce compagnon d’autrefois était utilisé pour transporter des marchandises. Doté d’une grande force, l’âne était un allié indispensable pour gravir chemins et collines. Aujourd’hui, il est surtout apprécié à l’occasion de promenades.

Venez profiter d’une belle journée au programme de nos festivités de fin d’année pour profiter de nombreuses animations.



Renseignements

Maison du Tourisme Louis-Ardissone

04 91 10 49 20 .

Rues du vieux village Rues du vieux Village Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com

English :

The Saint-Eloi Allaudien group looks forward to seeing you on Sunday November 17 at the Fête de l’Âne.

German :

Die Gruppe Saint-Eloi Allaudien lädt Sie am Sonntag, den 17. November, zum Eselsfest ein.

Italiano :

Il gruppo Saint-Eloi Allaudien vi aspetta domenica 17 novembre alla Festa degli asini.

Espanol :

El grupo Saint-Eloi Allaudien le espera el domingo 17 de noviembre en la Fiesta del Asno.

L’événement Grande Fête de l’Ane Allauch a été mis à jour le 2025-09-03 par Maison du Tourisme d’Allauch