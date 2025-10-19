Grande fête de l’Inde Bayonne Cité des Arts Bayonne
Grande fête de l’Inde
Bayonne Cité des Arts 3 avenue Jean Darrigrand Bayonne Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 10 – 10 – 50 EUR
Tarif de base plein tarif
Début : 2025-10-19
fin : 2025-10-19
2025-10-19
Clôture du festival Haizebegi Célébration de l’humanité par les musiciens Bauls de Banglanatak.
Rencontre avec des artistes bauls et les porteurs du projet Banglanatak dans une ambiance conviviale. Ouverture de la journée à 11h Récital de dotara par Kangal Khyapa de Jodev Kenduli. Conférence à 11h30 La philosophie Baul, un art de vivre. Repas indien à 12h30 Préparé par Varunan de Traiteur Indien 64, avec la participation des jeunes migrants du centre Don Bosco. Atelier de danse Bollywood à 14h Avec Cécile Goïty de l’association l’Ete indien. Yoga sonore à 15h Atelier de chants Kirtan animé par Amitava Bhattacharya. Rencontre à 14h30 « Culture, lutte contre la pauvreté et inclusion sociale ». Rencontre à 16h30 « Bannabagram, l’Ashram des Bauls et son rôle dans le développement communautaire un laboratoire social ». Concert de clôture du festival à 18h .
haizebegi@gmail.com
