Grande fête de l’omelette géante Place de la Poste Saint-Aygulf Fréjus

Grande fête de l’omelette géante Place de la Poste Saint-Aygulf Fréjus samedi 13 septembre 2025.

Var

Grande fête de l’omelette géante Place de la Poste Saint-Aygulf Avenue de la Corniche d’Azur Fréjus Var

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2025-09-13

fin : 2025-09-14

Date(s) :

2025-09-13

Une omelette géante avec 12 000 à 15 000 œufs. Avec apéro, snack, buvette, repas des chevaliers, course pédestre de 10 kilomètres, grand bal et spectacle.

.

Place de la Poste Saint-Aygulf Avenue de la Corniche d’Azur

Fréjus 83600 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 94 17 67 30 c.jumelage@ville-frejus.fr

English :

A giant omelette with 12,000 to 15,000 eggs. With aperitif, snack bar, refreshment bar, knights’ meal, 10-kilometer foot race, grand ball and show.

German :

Ein riesiges Omelett mit 12 000 bis 15 000 Eiern. Mit Aperitif, Snacks, Getränkestand, Rittermahl, 10-Kilometer-Fußlauf, großem Tanz und Show.

Italiano :

Una frittata gigante con 12.000-15.000 uova. Con bevande, spuntini, rinfreschi, un pasto per i cavalieri, una corsa a piedi di 10 chilometri, un gran ballo e intrattenimento dal vivo.

Espanol :

Una tortilla gigante de 12.000 a 15.000 huevos. Con bebidas, aperitivos, refrescos, una comida de caballeros, una carrera a pie de 10 kilómetros, un gran baile y espectáculos en directo.

L’événement Grande fête de l’omelette géante Fréjus a été mis à jour le 2025-05-26 par Office de tourisme de Fréjus