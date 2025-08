GRANDE FÊTE DE LUNAS Lunas

GRANDE FÊTE DE LUNAS Lunas samedi 16 août 2025.

GRANDE FÊTE DE LUNAS

Lunas Hérault

Début : 2025-08-16

fin : 2025-08-18

2025-08-16

Les 16, 17 et 18 août, Lunas sera en fête !

Bals, animations musicales, concours de pétanque, loto, repas…

Info au 06 98 71 66 02

Vendredi 16 août

18h apéritif

22h bal gratuit avec DJ

Samedi 17 août

12h apéro brasucade de moules

13h Escape Taill

14h30 concours de pétanque en doublettes

16h grand loto organisé par Les Amis de Lunas à la salle des fêtes

18h: apéritif dansant avec l’orchestre Effervescence

22h bal gratuit avec orchestre attractif

Dimanche 18 août

18h30 apéritif

20h repas animé (réservation à la buvette ou au 06 98 71 66 02)

Lunas 34650 Hérault Occitanie +33 6 98 71 66 02

English :

On August 16, 17 and 18, Lunas will be celebrating!

Dances, musical entertainment, pétanque competition, bingo, meals…

Info on 06 98 71 66 02

German :

Am 16., 17. und 18. August wird in Lunas gefeiert!

Bälle, musikalische Unterhaltung, Boulespiel-Wettbewerb, Lotto, Essen…

Infos unter 06 98 71 66 02

Italiano :

Lunas festeggerà il 16, 17 e 18 agosto!

Balli, intrattenimento musicale, gara di bocce, tombola, pasti…

Info al numero 06 98 71 66 02

Espanol :

¡Lunas estará de fiesta los días 16, 17 y 18 de agosto!

Bailes, animación musical, concurso de petanca, bingo, comidas…

Información en el 06 98 71 66 02

