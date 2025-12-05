Grande fête de noël de l’APE Al Bugatsou Salle municipale Eugène Le Roy Le Bugue
Salle municipale Eugène Le Roy Allée Paul Jean Souriau Le Bugue Dordogne
17h. Chorale des enfants de l’école maternelle, Père Noël et cadeaux pour les 3 11 ans, séance cinéma, atelier création florale et plein d’autres surprises. Ouvert à tous. Gratuit
L’APE “Al Bugatsou” vous invite à une soirée magique, familiale et festive !
AU PROGRAMME
17h30 Chorale des enfants de l’école maternelle
18h00 Arrivée du Père Noël & distribution de cadeaux
18h00 Tartiflette maison 6 € la portion adulte
19h30 Cinéma L’Âge de Glace sur grand écran et plein d’autres surprises !
Cadeaux pour tous les enfants de 3 à 11 ans (seconde main)
Atelier fabrique ta création florale de Noël avec @florivore fleuriste buguois
Stand de ballons
Photo souvenir avec le photographe Alain Mas
ENTRÉE GRATUITE et ouvert à tous ! .
Salle municipale Eugène Le Roy Allée Paul Jean Souriau Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 16 82 12
English : Grande fête de noël de l’APE Al Bugatsou
17h. Nursery school children’s choir, Santa Claus and presents for 3 11 year-olds, film show, flower design workshop and lots of other surprises. Open to all. Free
