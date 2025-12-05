Grande fête de noël de l’APE Al Bugatsou Salle municipale Eugène Le Roy Le Bugue

Grande fête de noël de l’APE Al Bugatsou

Salle municipale Eugène Le Roy Allée Paul Jean Souriau Le Bugue Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05

fin : 2025-12-05

Date(s) :

2025-12-05

17h. Chorale des enfants de l’école maternelle, Père Noël et cadeaux pour les 3 11 ans, séance cinéma, atelier création florale et plein d’autres surprises. Ouvert à tous. Gratuit

L’APE “Al Bugatsou” vous invite à une soirée magique, familiale et festive !

AU PROGRAMME

17h30 Chorale des enfants de l’école maternelle

18h00 Arrivée du Père Noël & distribution de cadeaux

18h00 Tartiflette maison 6 € la portion adulte

19h30 Cinéma L’Âge de Glace sur grand écran et plein d’autres surprises !

Cadeaux pour tous les enfants de 3 à 11 ans (seconde main)

Atelier fabrique ta création florale de Noël avec @florivore fleuriste buguois

Stand de ballons

Photo souvenir avec le photographe Alain Mas

ENTRÉE GRATUITE et ouvert à tous ! .

Salle municipale Eugène Le Roy Allée Paul Jean Souriau Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 31 16 82 12

English : Grande fête de noël de l’APE Al Bugatsou

17h. Nursery school children’s choir, Santa Claus and presents for 3 11 year-olds, film show, flower design workshop and lots of other surprises. Open to all. Free

L’événement Grande fête de noël de l’APE Al Bugatsou Le Bugue a été mis à jour le 2025-11-28 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère