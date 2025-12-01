Grande Fête de Noël du SCA Mazeray

Grande Fête de Noël du SCA

Salle des fêtes Mazeray Charente-Maritime

Début : 2025-12-17 16:00:00

fin : 2025-12-17

2025-12-17

Préparez-vous à plonger dans la magie de Noël avec un après-midi dédié aux enfants de 3 à 13 ans ! ✨

Salle des fêtes Mazeray 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 32 10 47 sporting.club-angerien@akeonet.com

