Grande Fête de Noël du SCA Mazeray
Grande Fête de Noël du SCA Mazeray mercredi 17 décembre 2025.
Grande Fête de Noël du SCA
Salle des fêtes Mazeray Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-17 16:00:00
fin : 2025-12-17
Date(s) :
2025-12-17
Préparez-vous à plonger dans la magie de Noël avec un après-midi dédié aux enfants de 3 à 13 ans ! ✨
.
Salle des fêtes Mazeray 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 32 10 47 sporting.club-angerien@akeonet.com
English :
false
L’événement Grande Fête de Noël du SCA Mazeray a été mis à jour le 2025-12-06 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme