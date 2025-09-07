Grande fête de village salle des association, centre de loisirs et école Anjoutey

Territoire de Belfort

Gratuit

Début : 2025-09-07 07:00:00

fin : 2025-09-07 18:00:00

2025-09-07

Deux scènes, huit groupes la fête battra son plein à Anjoutey !

Le Comité des Fêtes d’Anjoutey, en partenariat avec les associations du village, vous invite à une grande journée festive et musicale, rythmée par un vide-grenier au cœur du village !

Deux scènes accueilleront huit groupes aux styles variés variété, blues, pop-rock, rock… sans oublier des spectacles de danse en ligne, de la zumba, et d’autres surprises à découvrir tout au long de la journée.

Une belle occasion de se retrouver, de faire de bonnes affaires et de partager un moment convivial en famille ou entre amis ! .

salle des association, centre de loisirs et école Rue Frairie

Anjoutey 90170 Territoire de Belfort Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 54 66 45 mairie.danjoutey@orange.fr

